Когда День вышиванки в Украине 2022: дата, украинские традиции

В этом году праздник выпадает на четверг, 19 мая

Вышитая рубашка имеет огромное значение для каждого украинца. Хоть День украинской вышиванки является негосударственным праздником, он считается одним из самых любимых.

"Телеграф" рассказывает, когда в Украине отмечают День вышиванки, а также историю и традиции праздника.

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Когда День вышиванки в Украине

Ежегодно в третий четверг мая украинцы отмечают День вышиванки. В 2022 году праздник выпадает на 19 мая.

День вышиванки в Украине: история праздника

День вышиванки впервые отпраздновали в 2006 году. Инициатором создания выступила, на тот момент, студентка исторического факультета Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Девушка предложила своим одногруппникам в определенный день прийти на занятия в вышиванках. К инициативе примкнули и преподаватели. С годами традиция стала популярна по всей территории Украины. Популярность праздник получил и за пределами нашей страны.

Леся Воронюк

День вышиванки в Украине: главные традиции

Ежегодно украинцы устраивает флешмоб, который заключается в том, что люди одеваются в национальную одежду, делают фото и выкладывают их в соцсети. В мирное время во многих городах Украины проводили концерты, фестивали, ярмарки и фотосессии. Однако во время военного положения в стране проводить масштабные мероприятия запрещено.

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