Чем подкармливать огурцы, чтобы урожай был удачным: простой рецепт

Такое удобрение легко приготовить самостоятельно

Огурцы — это одна из самых популярных культур, которую высаживает каждый садовод-огородник. Считается, что это один из самых неприхотливых в выращивании овощ, однако важно не совершать самые распространенные ошибки при их посадке, иначе урожая вам не видать. Также не стоит забывать и об их удобрении, ведь огурцы нуждаются в правильном уходе и сбалансированной подпитке.

Чтобы не тратится на дорогие средства и удобрения, блогер-садовод под ником dacha_na_udachu у себя в Инстаграм опубликовала простой рецепт подкормки на дрожжах, после которой огурцы пойдут в рост, а плоды начнут активнее развиваться. Однако также такое удобрение не рекомендуется вносить в землю часто, иначе вместо урожая вы получите толстые стволы и листья у растения, а не плоды.

"Она применяется в тот момент, когда растения останавливаются в росте, когда плохо набирают массу, а также дрожи убивают вредные микроорганизмы в земле" — отметила блогер.

Читайте также: Категория Lifestyle Как получить ранний урожай огурцов: лайфхак от опытных дачников Если знать эту хитрость, то можно получить первый урожай огурцов раньше всех.

Польза живой подкормки на дрожжах

Помогает растениям нарастить крепкую корневую систему.

Позитивно сказывается на устойчивости растений к неблагоприятному влиянию окружающей среды и вредителей.

Насыщает почву полезными веществами, которые легко усваиваются.

Дрожжам помогаю активному размножению и разложению органики, вследствие чего вырабатывается азот и фосфор, полезный для огурцов.

Рецепт подкормки на дрожжах

Ингредиенты:

11 г быстрых дрожжей

1 ст. л. сахара

Теплая вода

Способ приготовления:

В 3 литрах теплой воды растворить 11 гр быстрых дрожжей и 1 ст ложку сахара. Настаивайте 3 часа. Потом пол банки раствора разведите на 10 литров воды.

Чтобы огурцы получили максимальную пользу от такой подпитки, перед подкормкой можно подсыпать под каждый кустик горсть золы, взрыхлить почву и полить огурцы теплой водой. И только потом под каждый куст вылить не менее по пол-литра дрожжевого раствора.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно подготовить капусту к высадке в открытый грунт.