Чем подкармливать огурцы, чтобы урожай был удачным: простой рецепт
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Такое удобрение легко приготовить самостоятельно
Огурцы — это одна из самых популярных культур, которую высаживает каждый садовод-огородник. Считается, что это один из самых неприхотливых в выращивании овощ, однако важно не совершать самые распространенные ошибки при их посадке, иначе урожая вам не видать. Также не стоит забывать и об их удобрении, ведь огурцы нуждаются в правильном уходе и сбалансированной подпитке.
Чтобы не тратится на дорогие средства и удобрения, блогер-садовод под ником dacha_na_udachu у себя в Инстаграм опубликовала простой рецепт подкормки на дрожжах, после которой огурцы пойдут в рост, а плоды начнут активнее развиваться. Однако также такое удобрение не рекомендуется вносить в землю часто, иначе вместо урожая вы получите толстые стволы и листья у растения, а не плоды.
"Она применяется в тот момент, когда растения останавливаются в росте, когда плохо набирают массу, а также дрожи убивают вредные микроорганизмы в земле" — отметила блогер.
Польза живой подкормки на дрожжах
- Помогает растениям нарастить крепкую корневую систему.
- Позитивно сказывается на устойчивости растений к неблагоприятному влиянию окружающей среды и вредителей.
- Насыщает почву полезными веществами, которые легко усваиваются.
- Дрожжам помогаю активному размножению и разложению органики, вследствие чего вырабатывается азот и фосфор, полезный для огурцов.
Рецепт подкормки на дрожжах
Ингредиенты:
- 11 г быстрых дрожжей
- 1 ст. л. сахара
- Теплая вода
Способ приготовления:
В 3 литрах теплой воды растворить 11 гр быстрых дрожжей и 1 ст ложку сахара. Настаивайте 3 часа. Потом пол банки раствора разведите на 10 литров воды.
Чтобы огурцы получили максимальную пользу от такой подпитки, перед подкормкой можно подсыпать под каждый кустик горсть золы, взрыхлить почву и полить огурцы теплой водой. И только потом под каждый куст вылить не менее по пол-литра дрожжевого раствора.
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