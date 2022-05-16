Приводит к нищете и безденежью: где категорически нельзя хранить деньги

Забудьте о "тайниках" в книгах или под матрасами

Деньги любят не только счет, но и когда о них "заботятся". Поэтому всегда важно следить, чтобы купюры не были помятыми или рваными, а также не менее важно, чтобы ваши сбережения хранились в правильном месте. Деньги имеют свою особую энергетику и могут как притягивать к себе богатство, так и отталкивать его.

"Телеграф" рассказывает, где не стоит хранить свои сокровища, чтобы не привлечь к себе и своей семье безденежье, уменьшение денежного потока и прочие финансовые проблемы.

Где нельзя хранить деньги:

Стеклянные баночки задерживают финансовый поток в семью. Дело в том, что деньги в закрытой емкости "не могут дышать", от чего теряют свою "силу" умножения. Более того, из-за того, что купюры пребывают в помятом состоянии, это приводит к накоплению негативной энергии.

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У входной двери. Храня деньги в таком месте, ваши сбережения будут "уходить".

Храня деньги в таком месте, ваши сбережения будут "уходить". В некоторых книгах. Запрет не критичный, главное смотреть в какое произведение попадают деньги. Чтобы увеличить финансовый поток, можно держать сбережения в положительных и добрых книгах, драматические романы, ужасы и т.д — не годятся в тайники.

Запрет не критичный, главное смотреть в какое произведение попадают деньги. Чтобы увеличить финансовый поток, можно держать сбережения в положительных и добрых книгах, драматические романы, ужасы и т.д — не годятся в тайники. Под матрасом. Место, которое предназначено для отдыха, категорически не подходит для приумножения финансов. Положенные под матрас деньги также будут отдыхать, из-за чего финансовое положение в семье увеличиваться не будет.

Место, которое предназначено для отдыха, категорически не подходит для приумножения финансов. Положенные под матрас деньги также будут отдыхать, из-за чего финансовое положение в семье увеличиваться не будет. Также не стоит хранить купюры в свернутом виде, не нужно их туго перематывать и держать в тесноте. Это только спровоцирует накопление негатива.

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