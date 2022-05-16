"Это смерть": астролог назвала точную дату беды для путина

Полнолуние серьезно нарушит планы путина, прогнозирует астролог

Кровавое полнолуние 16 мая принесет российскому диктатору владимиру путину большие неприятности или даже смерть, считает астролог Ирина Звягина.

Свой прогноз она опубликовала на странице в Facebook.

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"Прошлое подводит итоги. Затмение 16 мая "накрывает" Большой Крест в гороскопе Путина, и разрядка пойдет через его Плутон. Это смерть, либо его физическая, либо планов", — пишет астролог.

По ее словам, российский эгрегор постоянно подпитывает своего президента, и эгрегор этот сейчас сильно и негативно заряжен.

"Между двумя майскими затмениями смерть настигла Шушкевича и Кравчука. Трое подписали беловежские соглашения (вернее, шестеро, но три – главы государств, еще – Ельцин); теперь все отошли в мир иной", — пишет Звягина.

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"Всегда смотрим, как астрологические явления накладываются на карты основных игроков. Больше всего играет карта Путина. И это разрядка через его Плутон. С Чернобылем очень не хочется аналогии. Будем надеяться, что в глубокой сути своей это затмение несет посыл обновления миру через жертву, которую он приносит", — закончила свой прогноз астролог.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин.