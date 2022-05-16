Как и чем почистить раковину, чтобы блестела: это средство есть на каждой кухне

Этот 10-минутное средство дезинфицирует раковину на раз

Если вы заходите на кухню и чувствуете какой-то неприятный запах — возможно, вам нужно проверить кухонную раковину. Сливы кухонных раковин известны скоплением бактерий и вонючим запахом. Прежде чем прибегнуть к бытовой химии, попробуйте воспользоваться одним средством, которое есть в кладовой каждой кухни.

Как пишет ehow.com, с грязью и налетом на раковине справиться обычная пищевая сода.

Как удалить грязь в раковине с помощью пищевой соды

Когда ваша кухонная раковина грязная, это не только портит вид всей кухни, но и способствует размножению бактерий. Для этого есть простое и легкое решение. Все, что вам нужно, это немного пищевой соды и воды.

Насыпьте несколько столовых ложек пищевой соды в миску и добавьте достаточно горячей воды, чтобы получилась паста. Нанесите пасту из пищевой соды на раковину и используйте чистую сторону губки, чтобы удалить всю грязь и остатки пищи внутри раковины. Вы даже можете использовать старую зубную щетку, чтобы проникнуть во все канавки и трещины вокруг стока раковины. Когда закончите, хорошенько промойте, и все готово!

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