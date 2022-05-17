Так поливать кабачки нельзя: 3 ошибки, которые оставят без урожая

При неправильном поливе культуры дачники рискуют остаться со скудным урожаем

Кабачки – любимые многими, полезные и вкусные овощи. Они радуют нас плодами почти до самой зимы, но при неправильном уходе за этой культурой огородники рискуют остаться совсем без урожая.

Если вы не хотите быть одними из них, то не стоит делать следующие ошибки при поливе культуры, пишет belnovosti.by.

3 ошибки при поливе кабачков, которые лишают урожая

Поливать кабачки холодной водой. Она вгоняет культуру в стресс и тормозит рост. Обильно поливать кабачки перед плодоношением. Сформируются пустоцветы, кабачки не будут завязываться. Поливать кабачки так, чтобы намокали листья. Лишняя влага вызывает подгнивание.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно садить рядом с кабачками, чтобы получить обильный урожай.