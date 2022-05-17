Что нужно сделать, чтобы колготки не рвались: секретный лайфхак

Колготки, которые не рвутся, особенно в самый неподходящий момент, — без преувеличения мечта многих девушек.

Колготы — это несменный атрибут во многих нарядах и образах. Однако очень часто девушки отказываются от ношения платьев или юбок, потому, что колготки постоянно рвутся. И чтобы не тратить баснословные суммы на новую пару аксессуаров, можно попробовать "продлить" их жизнь.

Что делать, чтобы колготки не рвались, особенно на большом пальце, пишет belnovosti.

Лайфхаки, чтобы колготки не рвались на пальце

Закаливание. Новую пару колготок необходимо увлажнить водой, а затем положить в пакет и отправить на ночь в морозилку. Под воздействием холода нити станут более эластичными, что поможет им дольше оставаться целыми.

Укрепление мыска. Можно взять тонкие носки, которые будут подходить к тону колготок. Также следите, чтобы шов, соединяющий верхнюю и нижнюю части мыска, был плотным и лежал горизонтально на ваших пальцах.

Можно взять тонкие носки, которые будут подходить к тону колготок. Также следите, чтобы шов, соединяющий верхнюю и нижнюю части мыска, был плотным и лежал горизонтально на ваших пальцах. Пластырь. Его необходимо аккуратно наклеить на ноготь большого пальца, чтобы ноготь не "повредил" новые колготки.

Его необходимо аккуратно наклеить на ноготь большого пальца, чтобы ноготь не "повредил" новые колготки. Лак для волос. На расстоянии 20 см распылить лак для волос на место, где они соприкасаются с ногтями на ногах, а в идеале побрызгать лаком все колготки. После стирки процедуру необходимо будет повторить.

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