Как избавиться от муравьев и тли на яблоне: хитрость от опытных садоводов

С приходом теплой поры года плодовые деревья становятся мишенью для многих вредителей.

Помимо прожорливой садовой плодожорки, как бороться с которой мы уже писали ранее, фруктовым деревьям в саду (яблоням, грушам, сливам и т.д) "угрожает" еще много различных вредителей. К примеру муравьи и тля. Бороться с ними различной "химией" можно, но это может навредить вашему здоровью. Поэтому прежде чем скупать дорогостоящие яды, можно попробовать обойтись народными средствами и методами.

О небольшой хитрости, как избавиться от тли и муравьев, от опытных дачников, пишет belnovosti.

Как защитить деревья от муравьев и тли

Не дать муравьям построить муравейники у подножия яблони или груши, что со временем может уничтожить растение, а также избавить листья от тли, поможет обычная старая подушка из синтепона, холлофайбера или других подобных материалов. Такой хитрый способ для борьбы с вредителями опытные дачники называют "ловчий пояс".

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Из старой подушки нужно извлечь нетканый элемент и сформировать своеобразный "пояс" из ваты вокруг ствола дерева. Чтобы "пояс" держался можно использовать клей. Способ пользуется особой популярностью среди дачников, потому что муравьи путаются в синтепоне и не могут его пройти, тем самым не добираясь до своей цели — дерева.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно удобрять яблони и груши, чтобы они давали большой и щедрый урожай.