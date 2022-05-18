Что добавить к порошку, чтобы вещи после стирки не тускнели: ответ вас удивит

Чтобы вещи сохраняли свой насыщенный цвет после стирки, поможет средство, которое есть на каждой кухне.

Есть такая негативная "особенность" у одежды/полотенец/постельного белья как после стирки терять свой насыщенный цвет. Чтобы избежать этой проблемы, домохозяйки скупают "тонны" различных средств: порошков, гелей, ополаскивателей. Однако часто они не работают, и деньги буквально выбрасываются на ветер.

Как решить эту проблему и что можно добавить во время стирки, чтобы вещи сохраняли свой цвет, рассказывает belnovosti.

Как сохранить яркость вещей при стирке

"Волшебное" средство, которое защитит цвет ваших вещей при стирке, можно найти на любой кухне. Для того чтобы вещи дольше оставались на вид новыми и яркими, во время стирки нужно добавлять уксус. Благодаря ему ткань сохранит свою текстуру и цвет.

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Вариантов использования уксуса во время стирки два: можно сначала замочить одежду в тазу с небольшим количеством уксуса или же добавить жидкость во время стирки. Не стоит переживать: на "жизнь" стиральной машины это не повлияет. Более того, столовый уксус — прекрасной средство против накипи.

Дозировка: на пять килограммов белья — один стакан уксуса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.