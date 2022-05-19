Гороскоп Таро на лето 2022: карты обещают новые трудности

Практически всех в ближайшие месяцы предстоят испытания

Хотя весна в 2022 году и так принесла миру, а особенно украинцам, много бед, стресса и печали, — но лето будет ненамного более радостным.

"Телеграф" сделал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака в летние месяцы, и почти все карты предупреждают о новых неприятностях.

Вот какие карты выпали на это лето

Овен — перевернутая Смерть

Течение жизни временно занесет Вас в тупик. Это лето может пройти у Вас будто бы во сне и в застое, но не корите себя по этому поводу, — для новых рывков и свершений нужно подсобрать сил.

Телец — перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта может указывать, что Вы застрянете в неблагоприятной тревожной обстановке, и у Вас не хватит доблести разрешить проблемную ситуацию.

Близнецы — Семерка кубков

Второе название этой карты — Владыка призрачного успеха, и она указывает на то, что Вы не принимаете реальность и будто бы дополняете для себя ее иллюзиями. Из-за этого есть большой шанс ошибиться, потому очень хорошо подумайте, прежде чем делать важный выбор этим летом.

Читайте также: Категория Гороскоп Эти 3 знака Зодиака станут любимчиками судьбы в конце мая Тельцов, Скорпионов и Рыб ждут положительные изменения в жизни

Рак — перевернутый Паж кубков

Летом 2022 года Вы будете склонны к побегу от себя, других и реальностью тоже, не исключена повышенная тяга к алкоголю, сериалам, и другим способам забыться. Не дайте пошатнуться Вашей уверенности и побольше прислушивайтесь к своей интуиции.

Лев — перевернутая Девятка мечей

Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.

Дева — перевернутый Туз пентаклей

В перевернутом положении эта карта обещает потери в материальном и практическом плане. Возможно, Вашим планам не суждено осуществиться в ближайшие месяцы, и на работе все сложится не лучшим образом.

Читайте также: Категория Гороскоп Названы самые заботливые жены по знаку Зодиака Они создают уют в доме и поддерживают в нем приятную атмосферу

Весы — перевернутый Шут

Под влиянием собственного страха или других людей Вы можете сделать неправильный выбор. В течение лета карты Вам советуют переосмыслить свои ценности и решить, что на самом деле для Вас важно, и когда Вы окажетесь перед важным выбором, — действуйте разумно.

Также в ближайшие месяцы Вы можете быть в чем-то мелочным или упорно гнуть свою линию там, где это излишне.

Скорпион — Восьмерка мечей

Этим летом Вы можете оказаться в тупике и нерешительности, скованные собственными духовными оковами, неспособные принять какое-либо решение. Возможно будут плохие новости и финансовые потери, но это карта временных трудностей, а потому не впадайте в панику и берегите себя.

Стрелец — Дьявол

Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. Взгляните на свою жизнь и задумайтесь, все ли Вы делаете правильно? Возможно, у Вас есть нездоровые привязанности, склонность "пускать пыль в глаза" и чрезмерная тяга к материальному? Дьявол может обострить все такие нездоровые проявления, и вряд ли это принесет счастье.

Читайте также: Категория Гороскоп Названы самые скучные знаки Зодиака: топ-5 Эти зодиакальные знаки редко выходят за рамки дозволенного и не нарушают правила

Козерог — перевернутая Шестерка жезлов

В прямом положении эта карта побед, но в перевернутом означает, что успех и продвижение по карьерной лестнице может выпасть другому, а Вам придется довольствоваться ролью "второй скрипки". Также карта может предупреждать о появлении любовного треугольника.

Водолей — Король кубков

Это благоприятная карта и она обещает, что черная полоса закончится, а в делах наконец начнет везти. Также этим летом Вы можете встретить кого-то особенного.

Рыбы — перевернутая Звезда

В этом положении это карта крушения надежд и талантов. В ближайшие месяцы Вы можете утонуть в собственной неуверенности, из-за чего перестанете заниматься тем, что действительно важно.

Карты Таро советуют Вам приготовиться к депрессивному эпизоду, приготовить что-то радостное и успокаивающее, что поможет Вам легче его перенести.