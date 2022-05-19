Известный астролог назвал дату переломного момента в войне россии с Украиной

По словам Росса, в июле произойдет переломный момент в войне, причиной которого будет переворот в россии.

Известный астролог Влад Росс сделал свежий прогноз относительно хода войны россии с Украиной. К сожалению, по его мнению, боевые действия в Украине будут продолжаться еще долго. Так, астролог убежден, что после 25-го мая война, развязанная россией, станет еще более кровопролитной.

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По словам Росса, в июле произойдет переломный момент в войне, причиной которого будет переворот в россии.

"Сейчас в знак Овна вошел Юпитер, который расширяет огонь опасности. 25 мая туда войдет и Марс – планета войны. То есть нас ждет достаточно кровопролитная ситуация. Но в конечном итоге начнется перелом. Сейчас самое опасное, что может быть – это ядерное оружие", – поясняет Росс.

Также астролог высказался относительно "антипутинского" заговора в россии. По его мнению, он уже достиг завершающей стадии и должно пройти еще совсем немного времени до переворота в россии.

"Но самое главное, в россии сейчас готовится заговор и переворот, который уже созрел. Самый важный переломный момент может наступить в июле. Тогда, возможно, будет свержена власть в Москве", – говорит Росс.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.