"Символ Украины": Зеленская, Сумская и другие известные украинцы поздравляют с Днем вышиванки (фото)

Каждый третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки

Вышитые платья, блузы и рубашки с украинскими орнаментами стали популярны во всем мире. Их носят не только отечественные звезды, но и мировые знаменитости.

В День вышиванки, который в 2022 году выпал на 19 мая, известные украинцы в условиях войны отмечают праздник, поздравляют украинцев и делятся фото с колоритными нарядами в национальном стиле.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Телеграф" собрал подборку самых красивых образов.

Елена Зеленская

"Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую ​​потребность. Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья!"

Ольга Сумская

"С Днем вышиванки!", — написала украинская актриса в Инстаграме, опубликовав трогательный стих поэтессы Татьяны Строкач о вышиванке.

Читайте также: Категория Поздравления С Днем вышиванки 2022: красочные картинки и открытки на украинском языке День вышиванки — это праздник, который популяризирует этническую украинскую одежду и национальные традиции

Эктор Хименес-Браво

"Надеть вышиванку – это честь! Очень уважаю украинские традиции и культуру. Надеть вышиванку – всегда праздник для меня и большая ответственность. Ведь украинская нация боролась веками, чтобы сохранить свою подлинность. Когда я изучал историю Украины – я был шокирован, сколько крови пролили ваши предки в борьбе за независимость. Я не мог представить, что, то, что я читал – сегодня я вижу своими глазами. Как будто нас перенесли на несколько столетий назад. Возвышенные и объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же. Вместе до конца! С Днем Вышиванки! Убежден, что вскоре надену ее по особенному случаю в День нашей победы над рашистами!"

Дмитрий Монатик

"Телефон напомнил… В этот день в 2015. Ждем нашего первенца – Даню. Андреевский спуск. Всех с Днем вышиванки! Всё будет победа! Все будет Украина"

Дмитрий Монатик с женой Ириной Демичевой

MamaRika

"В крови каждого украинца течет ДНК, в которой заложен код свободы и безудержной любви к своей земле. Вышиванка как броня, защищающая и идентифицирующая нас как сильнейшую нацию мира. С праздником, родные"

Певица MamaRika (Ансатасия Кочетова) с мужем Сергеем Середой

Марина Боржемская

"Вышиванка – символ Украины. Всегда была и будет. Сегодня день вышиванки, поэтому хочу еще раз поблагодарить, что я украинка. И повторить, насколько я горжусь этим"

Владимир Остапчук

"Когда-то в мирной жизни… С Днем вышиванки"

Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк

Ранее "Телеграф" рассказывал о важности праздника Дня вышиванки для украинцев, которые сейчас борются с российским оккупантом на своей земле.