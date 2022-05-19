"Символ Украины": Зеленская, Сумская и другие известные украинцы поздравляют с Днем вышиванки (фото)
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Каждый третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки
Вышитые платья, блузы и рубашки с украинскими орнаментами стали популярны во всем мире. Их носят не только отечественные звезды, но и мировые знаменитости.
В День вышиванки, который в 2022 году выпал на 19 мая, известные украинцы в условиях войны отмечают праздник, поздравляют украинцев и делятся фото с колоритными нарядами в национальном стиле.
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Елена Зеленская
"Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую потребность. Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья!"
Ольга Сумская
"С Днем вышиванки!", — написала украинская актриса в Инстаграме, опубликовав трогательный стих поэтессы Татьяны Строкач о вышиванке.
Эктор Хименес-Браво
"Надеть вышиванку – это честь! Очень уважаю украинские традиции и культуру. Надеть вышиванку – всегда праздник для меня и большая ответственность. Ведь украинская нация боролась веками, чтобы сохранить свою подлинность. Когда я изучал историю Украины – я был шокирован, сколько крови пролили ваши предки в борьбе за независимость. Я не мог представить, что, то, что я читал – сегодня я вижу своими глазами. Как будто нас перенесли на несколько столетий назад. Возвышенные и объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же. Вместе до конца! С Днем Вышиванки! Убежден, что вскоре надену ее по особенному случаю в День нашей победы над рашистами!"
Дмитрий Монатик
"Телефон напомнил… В этот день в 2015. Ждем нашего первенца – Даню. Андреевский спуск. Всех с Днем вышиванки! Всё будет победа! Все будет Украина"
MamaRika
"В крови каждого украинца течет ДНК, в которой заложен код свободы и безудержной любви к своей земле. Вышиванка как броня, защищающая и идентифицирующая нас как сильнейшую нацию мира. С праздником, родные"
Марина Боржемская
"Вышиванка – символ Украины. Всегда была и будет. Сегодня день вышиванки, поэтому хочу еще раз поблагодарить, что я украинка. И повторить, насколько я горжусь этим"
Владимир Остапчук
"Когда-то в мирной жизни… С Днем вышиванки"
Ранее "Телеграф" рассказывал о важности праздника Дня вышиванки для украинцев, которые сейчас борются с российским оккупантом на своей земле.