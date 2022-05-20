Чем подкармливать клубнику, чтобы был обильный урожай ягод

Эти три элемента помогут увеличить урожай крупной клубники в пять раз

Подкармливать растения необходимо для того, чтобы они полноценно росли, развивались и приносили урожай. Ранее мы писали о том, как правильно подкармливать морковь. В этом материале пойдет речь о клубнике.

Как пишет supersadovnik, клубника нуждается в определенных микроэлементах, которые смогут повлиять на количество завязей и увеличат урожай. Это:

Калий

Калий влияет на количество цветений клубники и последующие завязи. Подкармливать калием клубнику нужно на протяжении всего времени выращивания плодов.

Бор

Помогает развитию корневой системы, образованию семян и формированию пыльцы, а также самих плодов клубники. Подкормка бором не только увеличивает урожайность, но и позитивно влияет на вкус ягод.

Цинк

Повышает урожайность клубники, влияя на количество плодов на кустах. Но помните, что избыток цинка может деформировать плоды.

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Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать огурцы этим летом.