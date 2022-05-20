Чем подкармливать клубнику, чтобы был обильный урожай ягод
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Эти три элемента помогут увеличить урожай крупной клубники в пять раз
Подкармливать растения необходимо для того, чтобы они полноценно росли, развивались и приносили урожай. Ранее мы писали о том, как правильно подкармливать морковь. В этом материале пойдет речь о клубнике.
Как пишет supersadovnik, клубника нуждается в определенных микроэлементах, которые смогут повлиять на количество завязей и увеличат урожай. Это:
Калий
Калий влияет на количество цветений клубники и последующие завязи. Подкармливать калием клубнику нужно на протяжении всего времени выращивания плодов.
Бор
Помогает развитию корневой системы, образованию семян и формированию пыльцы, а также самих плодов клубники. Подкормка бором не только увеличивает урожайность, но и позитивно влияет на вкус ягод.
Цинк
Повышает урожайность клубники, влияя на количество плодов на кустах. Но помните, что избыток цинка может деформировать плоды.
Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать огурцы этим летом.