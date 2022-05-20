Для чего нужен третий отсек в лотке стиральной машины: многие об этом не знают

Чтобы избежать проблем со стиркой, важно знать для чего нужен каждый отсек.

Стирка в стиральной машине намного облегчила жизнь каждой домохозяйке: забросила грязные вещи в барабан, насыпала порошок в нужный отсек (при необходимости и кондиционер), выбрала нужную программу и ждешь пока машинка достирает. Однако чаще всего, многие даже не догадываются о некоторых функциях своей "помощницы". К примеру, вы когда-нибудь задумывались для чего в стиралке три отсека в лотке для порошка, ведь засыпается только сам порошок и иногда вливается кондиционер. Для чего третий отсек?

"Телеграф" узнал ответ на этот вопрос.

Для чего в стиральной машинке нужны три отсека

В лотке для загрузки порошка в абсолютно каждой стиральной машинке есть три отсека, каждый из которых отмечен определенным знаком: римскими цифрами I и II или латинскими буквами А и В соответственно, а также изображением снежинки либо цветка. Какой отсек как маркируется и для чего он создан?

Римская цифра I или буква А — это отсек, который предназначен для предварительной стирки либо для замачивания. Предварительная стирка необходима для максимально эффективного удаления въевшихся и застарелых пятен.

— это отсек, который предназначен для предварительной стирки либо для замачивания. Предварительная стирка необходима для максимально эффективного удаления въевшихся и застарелых пятен. Римская цифра II или буква В — отсек, который используется чаще всего, ведь он предназначен для основного моющего средства. Именно в этот отсек засыпается порошок.

— отсек, который используется чаще всего, ведь он предназначен для основного моющего средства. Именно в этот отсек засыпается порошок. Снежинка или цветок — отсек предназначен для ополаскивателей, отбеливателей, кондиционеров и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.