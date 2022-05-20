Что посадить возле огурцов, чтобы урожай вырос в 2 раза

Увеличить урожайность огурцов можно без различных удобрений.

Для того чтобы получить большой урожай огурцов на зависть всех соседей, важно не только помнить о самых распространенных ошибках при их посадке, но и знать, где и возле кого их можно сажать. Возможно вы и не знали, но если посадить огурцы возле одного не менее популярного овоща, то можно получить урожай 2 раза больше без удобрений.

И этот овощ — это чеснок, сообщает belnovosti.

Зачем сажать огурцы возле чеснока

Помимо увеличения урожайности, чеснок, посаженный возле огурцов (однако в пределах 50 см от зеленых плодов), защитит их от различных заболеваний и вредных бактерий.

Также чеснок может решить и проблему засыхания и пожелтения листьев у огурцов. Так как чеснок выделяет фитонциды, огурцы остаются в отличной форме, даже несмотря на погоду: будь то холод или жара.

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