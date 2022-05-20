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Что посадить возле огурцов, чтобы урожай вырос в 2 раза

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Отличным соседом для огурцов является чеснок
Отличным соседом для огурцов является чеснок

Увеличить урожайность огурцов можно без различных удобрений.

Для того чтобы получить большой урожай огурцов на зависть всех соседей, важно не только помнить о самых распространенных ошибках при их посадке, но и знать, где и возле кого их можно сажать. Возможно вы и не знали, но если посадить огурцы возле одного не менее популярного овоща, то можно получить урожай 2 раза больше без удобрений.

И этот овощ — это чеснок, сообщает belnovosti.

Зачем сажать огурцы возле чеснока

Помимо увеличения урожайности, чеснок, посаженный возле огурцов (однако в пределах 50 см от зеленых плодов), защитит их от различных заболеваний и вредных бактерий.

Также чеснок может решить и проблему засыхания и пожелтения листьев у огурцов. Так как чеснок выделяет фитонциды, огурцы остаются в отличной форме, даже несмотря на погоду: будь то холод или жара.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно подготовить капусту к высадке в открытый грунт.

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#Урожай #Чеснок #Огурцы #Сад #Огород