Как отмыть белую обувь зубной пастой: каждый второй делает это неправильно

Перед тем как начнете чистить обувь, выньте стельки и шнурки.

Белые кеды или кроссовки — это наверняка самая популярная обувь на лето, особенно у девушек, ведь они сочетаются и с платьями, и с юбками, и с шортами и брюками. Однако если неправильно ухаживать за белой обувью, то она начинает желтеть и терять свой красивый внешний вид.

На помощь в очистке белых кроссовок приходит зубная паста, но часто ее используют неправильно, и в итоге обувь остается желтой, пишет belnovosti.

Как правильно чистить белую обувь зубной пастой

Важно использовать пасту чисто белого цвета без дополнительных вкраплений, а не гелеобразные или цветные составы. Также кроме пасты нужны еще влажные салфетки.

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Вытрите пыль и смойте грязь с кроссовок. В сухую поверхность вотрите небольшое количество пасты. Чистить можно не только подошву, но и язычок и шнурки. Втирать пасту нужно пока она полностью не впитается. После протереть очищенную обувь влажной салфеткой, чтобы удалить остатки пасты.

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