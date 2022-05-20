Как отмыть белую обувь зубной пастой: каждый второй делает это неправильно
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Перед тем как начнете чистить обувь, выньте стельки и шнурки.
Белые кеды или кроссовки — это наверняка самая популярная обувь на лето, особенно у девушек, ведь они сочетаются и с платьями, и с юбками, и с шортами и брюками. Однако если неправильно ухаживать за белой обувью, то она начинает желтеть и терять свой красивый внешний вид.
На помощь в очистке белых кроссовок приходит зубная паста, но часто ее используют неправильно, и в итоге обувь остается желтой, пишет belnovosti.
Как правильно чистить белую обувь зубной пастой
Важно использовать пасту чисто белого цвета без дополнительных вкраплений, а не гелеобразные или цветные составы. Также кроме пасты нужны еще влажные салфетки.
- Вытрите пыль и смойте грязь с кроссовок.
- В сухую поверхность вотрите небольшое количество пасты. Чистить можно не только подошву, но и язычок и шнурки. Втирать пасту нужно пока она полностью не впитается.
- После протереть очищенную обувь влажной салфеткой, чтобы удалить остатки пасты.
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