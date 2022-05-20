Зачем высыпать в унитаз стиральный порошок: хитрость, о которой мало кто знает

Всего одно средство поможет отбелить унитаз

Все хотят, чтобы унитаз блестел. Был избавлен от известкового налета и неприятного запаха. Однако, чтобы почистить унитаз, чаще всего хозяйки используют специально предназначенные для чистки унитаза покупные средства. Специальная бытовая химия стоит недешево, а недорогие средства менее эффективны в этом случае. Но мало кто знает, что отмыть унитаз до идеального состояния можно обычным стиральным порошком.

Об этом пишет Ukr.Media.

Как почистить унитаз стиральным порошком

1 способ

Засыпьте в унитаз небольшое количество стирального порошка на всю ночь. Уже через несколько дней регулярной процедуры можно заметить приятный результат.

2 способ

Смойте воду, чтобы смочить внутренние стенки. Затем распределите по поверхности унитаза порошок с содержанием отбеливателя. Через 15 минут нужно прочистить ершиком всю поверхность и снова слить воду.

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