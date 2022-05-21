Они — причина появления тли: 2 проверенных способа избавиться от муравьев на даче

Эти насекомые не такие безвредные, как может показаться на первый взгляд

Муравьи считают полезными насекомыми, поскольку они уничтожают множество других вредителей. Однако они также могут нанести серьезный ущерб вашему будущему урожаю, ведь из-за муравьев на участке появляется тля.

Справиться с этими насекомыми может быть непросто, но все же есть несколько проверенных способов избавления от муравьев на даче. Получится быстро и эффективно.

Как избавиться от муравьев на участке — 2 эффективных метода

1. Борная кислота. Нужно приготовить губительную смесь от насекомых.

Смешиваем в стакане пару ложек воды, такое же количество сахара, маленькую ложку засахаренного варенья (или меда) и треть ложки борной кислоты. Доводим до однородного состояния, наносим на плотную бумагу или картон. Затем нужно расположить яд в местах, где часто появляются насекомые. Можно проводить процедуру несколько раз.

2. Дихлофос. Используется в случае формирования нескольких муравейников.

Берем ведро воды, помещаем внутрь спрей с дихлофосом и нажимаем три раза на сам муравейник. Важно: пользоваться им часто нельзя, так как из-за агрессивного состава дихлофоса можно ухудшить состав почвы.

Читайте также: Категория Lifestyle Почему укроп плохо растет: секрет качественного урожая зелени На первый взгляд кажется, что это растение неприхотливо, однако это не так

Ранее "Телеграф" писал, что посадка рядом с чесноком моркови убережет культуру от тли и морковной мухи.