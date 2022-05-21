Зачем класть в слив раковины шарики из фольги: хитрость, о которой знают только опытные хозяйки

Лайфхак убережет от неприятных последствий из-за засорения

Нередко на кухне случается неприятное — вода перестает идти в трубу и остается в раковине. Это означает, что произошло засорение, которое необходимо убрать как можно скорее, пока ситуация не стала еще хуже. Чтобы защитить слив в кухне от засоров, можно воспользоваться одним простым способом.

Для этого понадобиться всего три шарика из фольги, пишет Ukr.Media.

Как защитить раковину от засорений с помощью шариков из фольги

Скатываем фольгу, можно самую дешевую. Размер шариков должен позволить им погрузиться в углубление слива.

Так, при каждом открытии воды, эти шарики будут двигаться в решетке, за счет чего они не дадут постороннему мусору или отходам попадать в сам слив. Это позволит реже прочищать слив и убережет от неприятных последствий из-за засорения.

Ранее "Телеграф" объяснял, как с помощью пищевой соды почистить раковину на кухне.