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Что посадить на огороде, чтобы защитить его от колорадского жука, тли, муравьев и гусениц

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Эти растения не только полезны для людей, но и для других растений Новость обновлена 21 мая 2022, 15:44
Эти растения не только полезны для людей, но и для других растений

Благодаря этим растениям можно сэкономить много денег на средствах от вредителей

Для того чтобы защитить свой огород от различных вредителей, необязательно скупать множество различных ядов и средств. От тли, колорадских жуков, муравьев, мух и гусениц могут помочь определенные растения. Опытные огородники давно засаживают свой огород этими растениями, при этом экономят свои деньги и силы на уход за огородом и борьбу с вредителями.

Какие растения помогут избавиться от вышеперечисленных паразитов, сообщает belnovosti.

Растения, отпугивающие вредителей

  • Избавится от тли можно, если посадить возле фруктовых деревьев и кустов перечную мяту, бархатцы, горчицу или кориандр. Насекомые не переносят запах этих растений.
  • Колорадского жука от картофельных грядок отпугивает шалфей, чабрец, перечная мята.
  • Луковые мухи терпеть не могут запах моркови.
  • Белокрылка не любит сельдерей и томаты.
  • От нашествия муравьев спасет лаванда и чеснок.
  • Нематоды не любят, когда рядом растут бархатцы.
  • Чтобы избавиться от капустной гусеницы, нужно садить перечную мяту, настурцию, укроп, базилик и пижму.

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