Что посадить на огороде, чтобы защитить его от колорадского жука, тли, муравьев и гусениц

Благодаря этим растениям можно сэкономить много денег на средствах от вредителей

Для того чтобы защитить свой огород от различных вредителей, необязательно скупать множество различных ядов и средств. От тли, колорадских жуков, муравьев, мух и гусениц могут помочь определенные растения. Опытные огородники давно засаживают свой огород этими растениями, при этом экономят свои деньги и силы на уход за огородом и борьбу с вредителями.

Какие растения помогут избавиться от вышеперечисленных паразитов, сообщает belnovosti.

Растения, отпугивающие вредителей

Избавится от тли можно, если посадить возле фруктовых деревьев и кустов перечную мяту, бархатцы, горчицу или кориандр. Насекомые не переносят запах этих растений.

можно, если посадить возле фруктовых деревьев и кустов перечную мяту, бархатцы, горчицу или кориандр. Насекомые не переносят запах этих растений. Колорадского жука от картофельных грядок отпугивает шалфей, чабрец, перечная мята.

Луковые мухи терпеть не могут запах моркови.

терпеть не могут запах моркови. Белокрылка не любит сельдерей и томаты.

не любит сельдерей и томаты. От нашествия муравьев спасет лаванда и чеснок.

спасет лаванда и чеснок. Нематоды не любят, когда рядом растут бархатцы.

не любят, когда рядом растут бархатцы. Чтобы избавиться от капустной гусеницы, нужно садить перечную мяту, настурцию, укроп, базилик и пижму.

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