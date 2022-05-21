Что посадить на огороде, чтобы защитить его от колорадского жука, тли, муравьев и гусениц
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Благодаря этим растениям можно сэкономить много денег на средствах от вредителей
Для того чтобы защитить свой огород от различных вредителей, необязательно скупать множество различных ядов и средств. От тли, колорадских жуков, муравьев, мух и гусениц могут помочь определенные растения. Опытные огородники давно засаживают свой огород этими растениями, при этом экономят свои деньги и силы на уход за огородом и борьбу с вредителями.
Какие растения помогут избавиться от вышеперечисленных паразитов, сообщает belnovosti.
Растения, отпугивающие вредителей
- Избавится от тли можно, если посадить возле фруктовых деревьев и кустов перечную мяту, бархатцы, горчицу или кориандр. Насекомые не переносят запах этих растений.
- Колорадского жука от картофельных грядок отпугивает шалфей, чабрец, перечная мята.
- Луковые мухи терпеть не могут запах моркови.
- Белокрылка не любит сельдерей и томаты.
- От нашествия муравьев спасет лаванда и чеснок.
- Нематоды не любят, когда рядом растут бархатцы.
- Чтобы избавиться от капустной гусеницы, нужно садить перечную мяту, настурцию, укроп, базилик и пижму.
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