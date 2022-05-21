Зачем мыть посуду кетчупом: лайфхак, о котором знают далеко не все

Этот популярный соус можно использовать в качестве чистящего и полирующего средства

Большинство людей для мытья посуды вместе с губками обычно закупает в магазинах специальные для этого утомительного процесса моющие средства. Однако в некоторых случаях опытные хозяйки заменяют "химию" на натуральные средства, в частности на кетчуп.

Как пишет Ukr.Media, этот популярный в кулинарии соус эффективно очищает и полирует посуду, но не любую.

Надежный источник новостей – подпишись на наш Telegram

Зачем мыть кетчупом посуду из меди

В принципе, не только посуду, но и любые медные предметы. Пятна и разводы с них можно удалить, используя один кетчуп.

Как почистить медную посуду кетчупом

Намазываем кетчуп на медное изделие и оставляем соус на поверхности на 2 минуты. Затем промываем теплой или даже горячей водой. Вытираем посуду досуха чистым полотенцем. Этим простым и недорогим средством вы добьетесь чистоты и блеска медной посуды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью пищевой соды почистить раковину на кухне.