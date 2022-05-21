Чем подкармливать чеснок, чтобы он вырос сочным и крупным

Раскрываем секреты посадки для получения отличного урожая

Чтобы получить хороший урожай, бывает недостаточно выбрать подходящий участок с плодородной почвой и время высадки чеснока, о чем мы писали ранее. Важную роль также играют удобрения — подкормки, которые нужно вносить своевременно.

Подкормки для чеснока, как пишет belnovosti, приносят максимальную пользу только в том случае, если вносить их в соответствии с графиком.

Чем и когда подкармливать чеснок, чтобы был большой урожай

Аммиачная селитра

Источник азота. Сначала проводится обычный полив, чтобы увлажнить почву. Затем на каждый квадратный метр посадок вносится по 30 граммов аммиачной селитры.

Сульфат магния

Вторая подкормка — сульфат магния, который является источником важного вещества — фосфора. На квадратный метр посадок расходуется по 30 граммов сульфата магния.

Монокалийфосфат

Вносится через месяц (чеснок должен успеть отрастить не менее 7 листков). Нужно увлажнить почву, а затем внести по 30 граммов удобрения на квадратный метр.

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