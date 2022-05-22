Чем удобрять огурцы, чтобы они не желтели до октября: средство есть на каждой кухне

Благодаря этому удобрению, период плодоношения огурцов увеличится, и они не будут рано желтеть.

Огурцы — это одна из самых популярных культур, которую высаживает каждый огородник. Однако часто так бывает, что из-за жары или недостаточного полива, огурцы рано желтеют. Если вы не хотите, чтобы это случилось с вашим урожаем, почему бы не приготовить удобрение для огурцов в домашних условиях.

Тем более, что отличная подкормка для овощей есть на каждой кухне, пишет belnovosti.

Чем удобрять огурцы, чтобы они не желтели

Оказывается, что огурцы очень любят сахар, ведь он дает им энергию и помогает дышать. Более того, благодаря такой подкормке корни огурцов становятся крепче, и растение лучше растет. Также улучшается и урожай.

Читайте также: Категория Lifestyle Как получить ранний урожай огурцов: лайфхак от опытных дачников Если знать эту хитрость, то можно получить первый урожай огурцов раньше всех.

Как приготовить сахарную подкормку

Для одного огуречного куста:

Смешайте 2 ст. л. сахара с 1 л воды. Хорошо размешайте смесь, чтобы сахар растворился. Полученной сладкой водой полейте растение под куст.

Многие огородники используют глюкозу в таблетках вместо сахара. В таком случае соотношение компонентов: 1 таблетка на 1 л воды.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле огурцов, чтобы получить урожай 2 раза больше без удобрений.