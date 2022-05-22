Новолуние 30 мая: особенности и что категорически запрещено делать в этот день

Рассказываем, что можно и нельзя делать в новолуние 30 мая

Новолуния оказывает влияние как на весь мир в целом, так и на каждого человека в отдельности. Как считают астрологи, новолуние означает обнуление и обновление в любых смыслах — это вступление в новую фазу Луны, как в новую жизнь.

"Телеграф" рассказывает об особенностях новолуния в мае, что можно и нельзя делать в этот день.

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Когда новолуние в мае 2022 в Украине

Новолуние в мае наступит 30 числа в 14:30 по киевскому времени. Луна во время майского новолуния будет находиться в знаке Зодиака Близнецы. Это новолуние получило название "Черная Луна"

Новолуние 30 мая 2022: особенности явления

Гарантированная потеря бдительности в эти дни может обернуться серьезными последствиями. 30 мая возможны частые приступы тревоги из-за того, что приложенные усилия не приносят результатов. В период новолуния обостряется волнение и возрастает вероятность конфликтных ситуаций, споров и разногласий. В этот период также обостряются хронические заболевания.

Что нельзя делать в новолуние 30 мая 2022: запреты

в новолуние нельзя проводить переговоры и назначать встречи,

совершать крупные покупки,

подвергаться какому-либо негативу и ссориться,

много есть и злоупотреблять алкоголем,

не рекомендуется осуществлять какие-либо важные планы.

Что можно делать в новолуние 30 мая 2022: рекомендации

Важно заниматься планированием: как краткосрочным, так и долгосрочным. Главное, чтобы вы мысленно формулировали именно ваши планы, а не мечты: иначе ничего не сбудется.

Этот день стоит посвятить решению первоочередных вопросов и лишению каких-либо вредных привычек: такой "разгрузочный день" поможет укрепить ваше здоровье.

Напомним, что 10 мая вступил в силу ретроградный Меркурий. В этот день неблагоприятные дальние поездки и походы в ЗАГС. Что еще нельзя делать в этот период, "Телеграф" рассказывал ранее.