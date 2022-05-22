Как отмыть грязный унитаз: копеечное средство, которое есть в каждом доме

Это средство сделает белоснежным даже самый грязный унитаз

Со временем, сантехника начинает желтеть, и на ней может появляться налет и ржавчина, которые достаточно трудно отмыть. Однако самая нелюбимая многими домохозяйками проблема — это грязный унитаз. Согласитесь, не самое приятное занятие. Однако облегчить уборку в туалете, вам поможет одно копеечное средство.

Как очистить даже сильно грязный унитаз, чтобы он выглядел как новенький, пишет belnovosti.

Как эффективно очистить унитаз

Отличными помощниками в чистке унитаза от известкового налета, ржавчины и мочевого камня являются лимонная кислота, кола и уксус. Эти три продукта помогут вам отмыть сантехнику до белоснежности, а также сэкономят ваши деньги, которые вы не потратите на дорогие моющие средства.

Лимонная кислота и кола

Средство, которое отлично, и что примечательно эффективно, справляется с налетом и пятнами. Из колена нужно убрать как можно больше воды, чтобы концентрация раствора для очистки не уменьшалась. Ее можно просто вычерпать стаканчиком из унитаза.

После насыпьте в колено 100 г лимонной кислоты и залейте 2 л колы или пепси. Напиток нужно лить на те места, где есть пятна, ржавчина или налет. После накройте унитаз крышкой, и оставьте на 6-8 часов, а после все можно смыть.

Уксус

Простой и эффективный способ, как избавиться от желтых пятен на унитазе. Смочите туалетную бумагу в уксусе и оставьте ее на несколько часов под ободком унитаза. После уберите бумагу и протрите чистой тряпкой.

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