Как отбелить старые застиранные вещи: хитрости, проверенные временем
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Эти простые хитрости помогут вернуть былую яркость и свежесть вашим вещам.
Как сделать так, чтобы одежда после стирки не тускнела, и как вернуть яркость выцветшим вещам мы уже разобрались ранее, а теперь давайте узнаем, как дать вторую жизнь застиранным вещам. И поверьте, сделать это достаточно просто.
Как "оживить" застиранный вещи, сообщает belnovosti.
Как вернуть белизну застиранным вещам
- Аспирин
Да, это лекарство помогает справиться не только с головной болью, но и отлично выводит желтые пятна. В 1 л воды растворите 5 таблеток аспирина и замочите в растворе одежду на 2 часа и затем просто постирайте вещи в стиральной машине.
- Сода
В 2 л воды растворите ½ чашки соды, и после в этом растворе нужно замочить вещи.
- 3%-ная перекись водорода
Универсальное средство, которое является отличным отбеливателем. Разведите 1 чайную ложку перекиси в 2 литрах воды и полностью погрузите вещь на полчаса в образовавшуюся жидкость. После постирайте.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.