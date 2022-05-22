Как отбелить старые застиранные вещи: хитрости, проверенные временем

Эти простые хитрости помогут вернуть былую яркость и свежесть вашим вещам.

Как сделать так, чтобы одежда после стирки не тускнела, и как вернуть яркость выцветшим вещам мы уже разобрались ранее, а теперь давайте узнаем, как дать вторую жизнь застиранным вещам. И поверьте, сделать это достаточно просто.

Как "оживить" застиранный вещи, сообщает belnovosti.

Как вернуть белизну застиранным вещам

Аспирин

Да, это лекарство помогает справиться не только с головной болью, но и отлично выводит желтые пятна. В 1 л воды растворите 5 таблеток аспирина и замочите в растворе одежду на 2 часа и затем просто постирайте вещи в стиральной машине.

Сода

В 2 л воды растворите ½ чашки соды, и после в этом растворе нужно замочить вещи.

3%-ная перекись водорода

Универсальное средство, которое является отличным отбеливателем. Разведите 1 чайную ложку перекиси в 2 литрах воды и полностью погрузите вещь на полчаса в образовавшуюся жидкость. После постирайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.