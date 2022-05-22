Как убрать следы от скотча на стекле: проверенные способы
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Отклеив скотч с окна, на стекле остается тонкий клеевой слой, на который после будет налипать пыль и другая грязь.
Из-за того, что многие города подвергались обстрелам со стороны российских оккупантов, чтобы защититься от осколков от разбитых окон, многие украинцы заклеивали их скотчем. А теперь, когда ситуация в этих городах стала спокойнее, этот скотч нужно как-то убирать. Однако сделать это без остатков клея на стекле не так-то и просто.
Как правильно снимать скотч с окон, а также как отмыть клей со стекла, сообщает geko.net.ua.
Как отмыть окна от следов скотча
- Иногда достаточно промыть окна просто тряпкой или мягкой губкой и водой, хорошо оттирая те места, где был клей. Чтобы облегчить себе работу, можно добавить бытовую химию — средства для мойки окон и стекол. Также можно приобрести специальное средство от скотча.
- Поможет снять остатки скотча практически с любой поверхности ацетон или похожие средства: бензин, растворитель, уайт-спирит. Также подойдет и жидкость для снятия лака. Если вы используете одно из этих средств, главное чтобы жидкость не попала на пластиковый профиль.
- Снять даже очень въевшийся в поверхность скотч поможет водка, водочный раствор или другое спиртосодержащее средство. Однако с такими средствами также стоит быть осторожнее.
- Прекрасно размягчают скотч или остатки от него фен и пароочиститель.
- Эффективно отмывает следы на пластиковых окнах нашатырный спирт. Им можно мыть даже пластиковые рамы.
- Обычное жидкое масло также позволяет оттереть остатки скотча с окна. Для этого необходимо нанести его на 10-15 минут, а затем аккуратно удалить мягкой влажной тряпкой.
- Еще одно средство, чем можно отмыть скотч от окна, которое точно есть у каждого дома, — зубная паста. Ее следует нанести на 10-15 минут, а затем смыть обычной или мыльной водой.
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