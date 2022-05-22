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Как убрать следы от скотча на стекле: проверенные способы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Снять остатки скотча практически с любой поверхности ацетон Новость обновлена 22 мая 2022, 16:25
Снять остатки скотча практически с любой поверхности ацетон

Отклеив скотч с окна, на стекле остается тонкий клеевой слой, на который после будет налипать пыль и другая грязь.

Из-за того, что многие города подвергались обстрелам со стороны российских оккупантов, чтобы защититься от осколков от разбитых окон, многие украинцы заклеивали их скотчем. А теперь, когда ситуация в этих городах стала спокойнее, этот скотч нужно как-то убирать. Однако сделать это без остатков клея на стекле не так-то и просто.

Как правильно снимать скотч с окон, а также как отмыть клей со стекла, сообщает geko.net.ua.

Как отмыть окна от следов скотча

  • Иногда достаточно промыть окна просто тряпкой или мягкой губкой и водой, хорошо оттирая те места, где был клей. Чтобы облегчить себе работу, можно добавить бытовую химию — средства для мойки окон и стекол. Также можно приобрести специальное средство от скотча.
  • Поможет снять остатки скотча практически с любой поверхности ацетон или похожие средства: бензин, растворитель, уайт-спирит. Также подойдет и жидкость для снятия лака. Если вы используете одно из этих средств, главное чтобы жидкость не попала на пластиковый профиль.
  • Снять даже очень въевшийся в поверхность скотч поможет водка, водочный раствор или другое спиртосодержащее средство. Однако с такими средствами также стоит быть осторожнее.
  • Прекрасно размягчают скотч или остатки от него фен и пароочиститель.
  • Эффективно отмывает следы на пластиковых окнах нашатырный спирт. Им можно мыть даже пластиковые рамы.
  • Обычное жидкое масло также позволяет оттереть остатки скотча с окна. Для этого необходимо нанести его на 10-15 минут, а затем аккуратно удалить мягкой влажной тряпкой.
  • Еще одно средство, чем можно отмыть скотч от окна, которое точно есть у каждого дома, — зубная паста. Ее следует нанести на 10-15 минут, а затем смыть обычной или мыльной водой.

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