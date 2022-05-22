Как отмыть жирную посуду в холодной воде: нужно всего одно средство

Этот лайфхак поможет прекрасно удалить жир

Мытье посуды может отнимать много времени и сил. Особенно тогда, когда приходиться отмывать жир с тарелок, кастрюль и сковородок в холодной воде.

Чтобы легко и быстро можно было тщательно отмыть кухонную утварь от жира и других загрязнений, опытные хозяйки используют горчичный порошок. Это экологичное средство не требует тщательного полоскания, а также не сушит кожу рук и не портит ногти. Об этом пишет Ukr.Media.

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Как отмыть жирную посуду в холодной воде

Насыпьте горчичный порошок в емкость, в которой будет удобно обмакивать влажную губку для мытья посуды. Намочите тарелку, протрите губкой с порошком, затем оставьте ее на несколько минут. Ополосните. Чтобы процесс был проще, порошок можно превратить в густую пасту, добавив немного воды.

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