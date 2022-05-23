Чем подкармливать виноград, чтобы получить небывалый урожай

Подкормка необходима для хорошего роста, стойкости от болезней и обильного урожая

Виноград есть практически на каждом участке частного дома или дачи. Все хотят получить богатый и сладкий урожай, при этом не задумываются о необходимости подкармливать виноград или совсем не считают это нужным. Однако витамины и минералы нужны всем растениям независимо от того, где они растут — в саду или огороде.

Сайт belnovosti пишет, когда и чем нужно удобрять виноград, чтобы получить обильный урожай.

Чем подкармливать виноград

До цветения. Вносим привычную золу за 14 дней до самого цветения: на каждый квадратный метр — по 40 гр вещества. Также можно использовать по литру навозной жижи на квадратный метр.

Вносим привычную золу за 14 дней до самого цветения: на каждый квадратный метр — по 40 гр вещества. Также можно использовать по литру навозной жижи на квадратный метр. После цветения. Выжидаем 14 дней после цветения. В 10 литрах воды разводим 50 гр нитроаммофоски и по 4 гр гумата натрия и борной кислоты.

Выжидаем 14 дней после цветения. В 10 литрах воды разводим 50 гр нитроаммофоски и по 4 гр гумата натрия и борной кислоты. Когда появились ягоды. Ожидаем момент, когда плоды уже появились, но еще не созрели. Вводим в почву 20 гр серного калия и в два раза больше суперфосфата из расчета на квадратный метр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрять клубнику, чтобы вырос крупный и сладкий урожай.