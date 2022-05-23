Зачем сыпать соль в средство для мытья посуды: простая, но эффективная хитрость

Сегодня хозяйки используют соль не только в кулинарии

Какой бы опрятной ни была хозяйка и какой бы совершенной ни была сковорода или кастрюля, сохранить посуду от нагара и въевшегося жира практически невозможно. Даже с самым дорогим моющим средством это сложно сделать.

В этом случае на помощь придет соль, пишет Ukr.Media. Отмечается, что она является отличным альтернативным средством хлорсодержащих отбеливателей, которые могут оказывать негативное влияние на кожу рук.

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Как очистить подгоревшую посуду с помощью соли

Переливаем часть моющего средства в другую бутылочку и добавляем туда 1 ч. л. соли. Также к средству можно добавить 1 ч. л. пищевой или кальцинированной соды. Затем закрываем бутылку и хорошо встряхиваем, чтобы все перемешалось.

Не забывайте о резиновых перчатках, которые предохранят ваши руки от повреждений.

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