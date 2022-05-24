Приносят проблемы и неудачи: какие вещи не стоит одалживать

Одалживая эти вещи, можно ненароком отдать свое счастье и здоровье.

Вероятней всего, каждый в своей жизни сталкивался с тем, что его просили что-нибудь одолжить. Вроде как благое дело и вы помогаете кому-то, однако знали ли вы, что не все вещи можно давать в долг, ведь можно привлечь в свою семью конфликты, безденежье и проблемы со здоровьем. Если вы человек суеверный, то желательно выучить "эти правила".

Чтобы обезопасить себя от проблем и неудач, если верить народным приметам, эти вещи нельзя одалживать, чтобы не лишиться удачи и энергии, пишет "Так Просто!".

Какие вещи нельзя давать в долг

Кухонная утварь . Посуда хранит в себе энергетику вашего дома, поэтому если давая в долг что-нибудь со своей кухни, вы также отдаете и частичку собственного счастья. Это может привлечь проблемы со здоровьем, финансами, а также к конфликтам в семье.

. Посуда хранит в себе энергетику вашего дома, поэтому если давая в долг что-нибудь со своей кухни, вы также отдаете и частичку собственного счастья. Это может привлечь проблемы со здоровьем, финансами, а также к конфликтам в семье. Соль. Что же плохого, в том, чтобы одолжить немного соли? Причина та же, что и с посудой: кристаллы соли также поглощают энергию человека. Поэтому при одалживании соли, вы буквально отдаете свою энергию и жизненные силы. Также это может привести к потере удачи, болезням, ссорам и конфликтам.

Хлеб . Если это последний кусочек — ни в коем случае не отдавай его, ведь это может привести к нищете, однако если у вас есть несколько буханок, то одалживать можно. А чтобы не пустить в свой дом сглаз, порчу и несчастья, нельзя отдавать хлеб после заката и через порог.

. Если это последний кусочек — ни в коем случае не отдавай его, ведь это может привести к нищете, однако если у вас есть несколько буханок, то одалживать можно. А чтобы не пустить в свой дом сглаз, порчу и несчастья, нельзя отдавать хлеб после заката и через порог. Ювелирные украшения . Драгоценные металлы и камни впитывают в себя энергию своего хозяина, поэтому при одалживании кольца/браслета/серьг/подвесок вы отдаете свою энергетику. А если одалживаете вы, то вместе с украшением вы можете взять и проблемы и несчастья их владельца.

. Драгоценные металлы и камни впитывают в себя энергию своего хозяина, поэтому при одалживании кольца/браслета/серьг/подвесок вы отдаете свою энергетику. А если одалживаете вы, то вместе с украшением вы можете взять и проблемы и несчастья их владельца. Одежда и обувь . И снова дело в энергетике. Каждая вещь носит энергию своего владельца, как негативную, так и позитивную. Поэтому одалживая что-либо из своего гардероба, вы отдаете частичку своего счастья и удачи. Особенно осторожно нужно быть с обувью, ведь в ней очень много негативной энергии.

. И снова дело в энергетике. Каждая вещь носит энергию своего владельца, как негативную, так и позитивную. Поэтому одалживая что-либо из своего гардероба, вы отдаете частичку своего счастья и удачи. Особенно осторожно нужно быть с обувью, ведь в ней очень много негативной энергии. Веник. У каждой хозяйки должен быть свой веник, и ему категорически запрещено покидать свой дом. Одалживание веника может привести к безденежью и проблемам на работе.

Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных отпугивать удачу и деньги. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.