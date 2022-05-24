Зачем сыпать соль в унитаз: хитрость, проверенная годами

Оказывается, "солить" воду в унитазе — это очень полезное занятие.

Вот как объяснить тот факт, что у наших бабушек всегда был идеально чистый унитаз и от него не было неприятного запаха, хотя во времена их молодости не было особо большого выбора моющих и чистящих средств. А сейчас, и средства различные есть, а результата такого нет. Оказывается весь их секрет в использовании обычной соли.

Как отмыть унитаз и убрать из него неприятный запах по "бабушкиному" рецепту", пишет Belnovosti.

Зачем сыпать соль в унитаз?

Обычная соль легко справляется с загрязнениями и жировыми отложениями, а также работает как дезинфектор и может устранять неприятные запахи. Помимо этого соль можно использовать и в качестве профилактического средства для прочистки канализации и труб.

Чтобы справиться с вонью из унитаза, такую чистку нужно проводить каждый день в течение недели. После достаточно раз в месяц сыпать ложку соли в унитаз для профилактики. 2 стакана соли насыпьте в унитаз, залейте 1 л. кипятка и оставьте на 15 минут, а потом спустите воду.

Также соль можно засыпать и в раковины, когда случился засор. Для этого пропорцию нужно уменьшить в два раза, засыпать все в слив выждать 1-1,5 часа и пустить горячую воду.

Стоит отметить, что соль нельзя засыпать в фаянсовую и фарфоровую сантехнику, ведь она не перенесет "испытание" кипятком.

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