Как устранить неприятный запах в обуви: простой домашний способ

С этой проблемой наверняка сталкивался каждый.

Проблема неприятного запаха из обуви, пожалуй, одна из самых распространенных. Причины появления запаха могут быть разные: и некачественный материал, из которого сделаны туфли, некорректный способ ношения (к примеру на босу ногу). Также запах в обуви может появляться у тех, кто ведет активный образ жизни из-за повышенного потоотделения. Ну и конечно же из-за жары. Однако эту проблемку можно просто решить.

Эффективным и недорогим средством, который кстати есть на каждой кухне, поделилась австралийская блогер Каролина Макколи в TikTok.

Как избавиться от неприятного запаха в обуви

Чтобы убрать запах с ваших туфель или кроссовок, нужно взять старые капроновые носки и немного обычной пищевой соды. В каждый носок засыпьте немного соды. Хорошо завяжите каждый получившийся мешочек, и положите их внутрь обуви на несколько часов.

Также неплохим средством, которое поможет избавиться от неприятного запаха из обуви, является газета. После снятия обуви, положите в нее смятую газету. Бумага поглотит лишнюю влагу и уберет неприятный запах. Для лучшего результата газету лучше оставить в обуви на ночь.

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