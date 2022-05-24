Зачем класть пену для бритья в стиральную машину: результат вас удивит

Это средство помогает не только убрать неприятных запах из-за сырости, но и отстирать белье не хуже стирального порошка

Стиральная машина — одна из самых необходимых вещей современного человека, ведь она очень облегчает уборку. Однако после каждого раза стирки многие сталкиваются с проблемой неприятного запаха, который возникает из-за сырости. Чтобы идеально отчистить стиралку, опытные хозяйки кладут в нее пену для бритья.

Об этом пишет Ukr.Media.

Как очистить стиральную машину с помощью пены для бритья

Растираем пену по барабану, дверце, резинке, стенкам. Оставляем так на 30 минут. Затем включаем машинку (без одежды) на полный цикл при наиболее возможной высокой температуре. В итоге из стиральной машинки исчезнут все неприятные запахи.

Также средство отлично справляется с грязным пятнами на белье. Просто нанесите пену на проблемный участок, подождите ее полного впитывания и постирайте в машинке.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.