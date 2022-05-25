Как вернуть ванне белизну: копеечное средство, которое отмывает налет, желтизну и ржавчину

Отчистить ванну от известкового налета, желтизны и ржавчины можно очень просто.

Со временем, белоснежная ванна понемногу становится все желтее и желтее, а также на ней появляется налет и ржавчина. Самый простой способ избежать желтизны — это, конечно, сразу покупать цветную ванну, однако такие варианты не всегда вписываются в дизайн, а белый — это классика. Как тогда вернуть былую белизну сантехнике, не скупая дорогие моющие средства?

Оказывается, за нас уже все придумали наши бабушки. Рецептом эффективного и недорогого чистящего средства для ванны поделился портал Ukr.Media.

Как отбелить ванну

Для создания смеси вам понадобится только сода и перекись водорода. Ингредиенты нужно смешать до образования чистящей пасты, которую будет удобно наносить на грязные участки в ванной.

Нанесите губкой получившуюся пасту на всю ванну, особо намазывая загрязненные места. Немного потрите и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте водой из-под крана.

Однако у такого способа есть один минус — он не подходит для акриловых ванн.

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