Дешевое удобрение, которым можно подкармливать любые растения: результат вас удивит

Чтобы урожай был хорошим, каждое растение нужно удобрять и подкармливать.

После посадки всех растений, за ними нужно хорошо ухаживать, чтобы после получить большой и щедрый урожай. Важно правильно подбирать удобрения для каждой культуры отдельно, потому, что не все удобрения одинаково полезны для определенных овощей. Однако универсальное средство все же есть.

Как приготовить удобрение, которым можно подкармливать все подряд, пишет belnovosti. Стоит отметить, что оно очень дешевое, но эффективное.

Подкормка, которая подходит для всех культур

"Волшебное" удобрение готовится на основе обычных дрожжей и подходит как для сада, так и огорода. Такая подкормка является активатором роста и влияет на развитие корневой системы и зеленой части. Также дрожжи повышают иммунитет и оздоравливают растения.

Помимо того, что этим раствором можно поливать томаты, огурцы, перец, баклажаны, клубнику, садовых кустарники и деревья, им можно удобрять и комнатные растения. Однако используют часто дрожжевой раствор не стоит: не чаще чем 3 раза за один сезон.

Для приготовления раствора 100 граммов прессованных дрожжей разведите в 10 литрах теплой воды, а для активации процесса добавьте 5 столовых ложек сахара. По готовности в раствор добавьте 0,5 литра сухой золы и оставьте настаиваться еще 2 часа. Концентрат разведите с водой в соотношении 1:5 и полейте растения под корень.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать огурцы этим летом.