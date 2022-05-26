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"Убийца" урожая яблонь, груш и слив: простой способ борьбы с боярышницей

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Яблони дадут хороший урожай при правильном уходе
Яблони дадут хороший урожай при правильном уходе

Гусеницы этой бабочки очень опасны для сада

Одним из самых опасных вредителей для вашего сада является боярышница. Эту бабочку видели все – она похожа на другого вредителя, на капустную белянку. Только у боярышницы нет черных точек на крыльях, но есть явно заметные черные прожилки.

Сами бабочки безобидны, питаются нектаром цветов. А вот их гусеницы несут большую угрозу урожаю с яблонь и груш. Одна бабочка откладывает до 500 яиц, так что заражение бывает массовым. Особенно сильное оно в годы, когда в июне и июле много осадков.

Как бороться с этим вредителем пишет профильный Телеграм-канал "Мой огород".

Каким культурам вредит

Из плодовых культур это яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня, черешня, боярышник, рябина, терн, черемуха, грецкий орех, виноград, голубика и брусника. Из декоративных – спирея средняя и миндаль низкий.

Как бороться с боярышницей

Самый простой способ – собирать гнезда с гусеницами вручную и сжигать. Делать это лучше после заката или на рассвете, когда вредители в гнездах.

Из химических препаратов можно использовать Алиот, Алатар и Герольд.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать огурцы этим летом.

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