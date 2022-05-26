"Убийца" урожая яблонь, груш и слив: простой способ борьбы с боярышницей

Гусеницы этой бабочки очень опасны для сада

Одним из самых опасных вредителей для вашего сада является боярышница. Эту бабочку видели все – она похожа на другого вредителя, на капустную белянку. Только у боярышницы нет черных точек на крыльях, но есть явно заметные черные прожилки.

Сами бабочки безобидны, питаются нектаром цветов. А вот их гусеницы несут большую угрозу урожаю с яблонь и груш. Одна бабочка откладывает до 500 яиц, так что заражение бывает массовым. Особенно сильное оно в годы, когда в июне и июле много осадков.

Как бороться с этим вредителем пишет профильный Телеграм-канал "Мой огород".

Каким культурам вредит

Из плодовых культур это яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня, черешня, боярышник, рябина, терн, черемуха, грецкий орех, виноград, голубика и брусника. Из декоративных – спирея средняя и миндаль низкий.

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Как бороться с боярышницей

Самый простой способ – собирать гнезда с гусеницами вручную и сжигать. Делать это лучше после заката или на рассвете, когда вредители в гнездах.

Из химических препаратов можно использовать Алиот, Алатар и Герольд.

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