"Убийца" урожая яблонь, груш и слив: простой способ борьбы с боярышницей
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Гусеницы этой бабочки очень опасны для сада
Одним из самых опасных вредителей для вашего сада является боярышница. Эту бабочку видели все – она похожа на другого вредителя, на капустную белянку. Только у боярышницы нет черных точек на крыльях, но есть явно заметные черные прожилки.
Сами бабочки безобидны, питаются нектаром цветов. А вот их гусеницы несут большую угрозу урожаю с яблонь и груш. Одна бабочка откладывает до 500 яиц, так что заражение бывает массовым. Особенно сильное оно в годы, когда в июне и июле много осадков.
Как бороться с этим вредителем пишет профильный Телеграм-канал "Мой огород".
Каким культурам вредит
Из плодовых культур это яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня, черешня, боярышник, рябина, терн, черемуха, грецкий орех, виноград, голубика и брусника. Из декоративных – спирея средняя и миндаль низкий.
Как бороться с боярышницей
Самый простой способ – собирать гнезда с гусеницами вручную и сжигать. Делать это лучше после заката или на рассвете, когда вредители в гнездах.
Из химических препаратов можно использовать Алиот, Алатар и Герольд.
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