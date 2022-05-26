Зачем кидать в унитаз шипучий аспирин: хитрость, о которой многие не знают

С помощью шипучего аспирина можно облегчить процесс уборки

Аспирин известен не только как лекарственный препарат. Многие опытные хозяйки используют его в шипучем виде в качестве средства, которое успешно борется с некоторыми загрязнениями унитаза. Ранее мы рассказывали, как почистить унитаз с помощью стирального порошка.

О том, что шипучий аспирин помогает эффективно очищать унитаз, пишет Ukr.Media.

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Бросьте 3 таблетки в унитаз не менее чем на 10 минут, но можно оставить и на ночь. После этого смойте унитаз.

Кроме того, аспирин способен удалить засоры в ванной и раковине. Для этого нужно в сливное отверстие засыпать 5-7 таблеток, а затем добавить уксус. Подождать 15 минут и смыть водой.

Шипучий аспирин также применяется тогда, когда нужно убрать пятна на одежде. Для этого нужно в стакане воды растворить 2 таблетки средства. Замочить проблемный участок раствором на 3 часа, а затем постирать одежду.

Ранее "Телеграф" писал, как пена для бритья справляется с пятнами на одежде.