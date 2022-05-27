Зачем класть металлическую губку в стиральную машину: рабочий лайфхак от опытных хозяек

Процедуру нужно делать, когда после стирки вещи имеют затхлый запах

Часто хозяйки подмечают, что надо почистить стиральную машинку. А все из-за неприятного запаха, возникающего из-за сырости. Если вы еще не пробовали справиться с проблемой с помощью пены для бритья, о чем мы писали ранее, то воспользуйтесь этим способом.

Почистить стиральную машинку можно и с помощью металлической губки, считают опытные хозяйки. Об этом пишет Ukr.Media.

Как почистить стиральную машину с помощью металлической губки

Прибавьте в барабан примерно 2-3 ст. л. обычной соды. Положите металлическую губку для мытья посуды. Запустите обычную стирку. Через 15 минут после начала остановите машинку, откройте дверцу и уберите губку. Закройте и продлите стирку до конца.

Благодаря этому действию губка удалит мелкие загрязнения в машинке и полностью устранит неприятный запах.

Ранее "Телеграф" писал, как почистить унитаз с помощью стирального порошка.