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Как получить большой урожай помидоров: простое средство, которое даст удивительный результат

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт хитрой подкормки для большого урожая сладких помидоров на молоке Новость обновлена 27 мая 2022, 14:35
Рецепт хитрой подкормки для большого урожая сладких помидоров на молоке

Эта хитрая подкормка позволит и защитить посадки от вредителей, и увеличить урожай помидоров.

Вырастить хороший и удачный урожай помидоров без применения различной "химии" практически невозможно, так как растениям постоянно угрожают различные вредители. Однако есть много хитростей и лайфхаков, как приготовить удобрения из простых компонентов, которые не навредят вашему будущему урожаю, а наоборот лишь увеличат его.

Об одной из самых популярных хитростей, которые используют опытные дачники для удобрения помидоров, пишет belnovosti.

Чем удобрить помидоры для большого урожая

Все секрет данного удобрения заключается в молоке. Благодаря этой подкормке томаты получают все необходимые микроэлементы, что уберегает их от болезней и способствует плодоношению.

Готовится подкормка проще простого: 10 л воды смешайте с 1 л натурального молока. Добавьте в раствор 12-15 капель йода и тщательно перемешайте все ингредиенты. Подкормку следует вносить внекорневым способом. За сезон ее модно использовать 3-4 раза.

Результат вас удивит: вы получите большой урожай сладких и сочных помидоров. Более того, период плодоношения томатов продлится на 2-3 недели дольше.

Ранее "Телеграф" писал, почему помидоры полезно высаживать возле чеснока.

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#Помидоры #Удобрение