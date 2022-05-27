Как отбелить желтый унитаз всего за час: простое средство

Это средство поможет сделать сантехнику белоснежной.

Появление желтоватого налёта и прочих загрязнений на поверхности — это "судьба" каждого унитаза, и надоедливая проблема для многих домохозяек. Чтобы вернуть сантехнике былую белизну, чаще всего хозяйки тратят много денег на различную "химию". Однако все эти средства не всегда дают желаемый результат, да и более того, могут навредить здоровью. Выход — попробовать использовать народные средства и методы.

Одним из таких средств является пищевая сода, пишет belnovosti.

Как вернуть белизну унитазу

Дорогостоящие средства для чистки унитаза можно заменить гидрокарбонатом натрия, что в быту называется - пищевая сода. Это средство точно есть на каждой кухне.

Все, что нужно сделать — это насыпать немного соды на загрязненный участок и оставить его на 60 минут. Тереть и затирать ничего не нужно. Спустя час, остатки соды нужно смыть проточной водой.

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