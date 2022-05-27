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Как почистить рыбу без ножа всего за одну минуту: хитрость от шеф-поваров

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Больше не придется возиться с чешуей по полчаса Новость обновлена 27 мая 2022, 18:39
Больше не придется возиться с чешуей по полчаса

Этот способ подходит как для крупной чешуи, так и для мелкой.

Процесс очистки рыбы — это очень медленный и трудоемкий процесс, который наверняка ни одна хозяйка не любит. А что делать, если муж — заядлый рыбалка? Или просто семья любит жареную или запеченную рыбку? Приходится чистить. Однако и этот процесс можно облегчить.

Как почистить рыбу без "заморочек" да еще и за короткий промежуток времени, пишет belnovosti. Такой часто метод используют в ресторанах, где скорость приготовления блюда очень важна.

Как быстро очистить рыбу

Рыбу обдайте кипятком, и сразу же облейте ее или окуните в холодную воду. После чего возьмите ложку, аккуратно подденьте чешую со стороны хвоста и поступательными движениями ведите в сторону головы. Минута — и рыба будет почищена.

Также некоторые повара чистят рыбу теркой. Для этого нужно использовать самые мелкие зубчики.

Ранее "Телеграф" делился простейшим лайфхаком, как быстро очистить картофель "в мундире".

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