Как почистить рыбу без ножа всего за одну минуту: хитрость от шеф-поваров
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Этот способ подходит как для крупной чешуи, так и для мелкой.
Процесс очистки рыбы — это очень медленный и трудоемкий процесс, который наверняка ни одна хозяйка не любит. А что делать, если муж — заядлый рыбалка? Или просто семья любит жареную или запеченную рыбку? Приходится чистить. Однако и этот процесс можно облегчить.
Как почистить рыбу без "заморочек" да еще и за короткий промежуток времени, пишет belnovosti. Такой часто метод используют в ресторанах, где скорость приготовления блюда очень важна.
Как быстро очистить рыбу
Рыбу обдайте кипятком, и сразу же облейте ее или окуните в холодную воду. После чего возьмите ложку, аккуратно подденьте чешую со стороны хвоста и поступательными движениями ведите в сторону головы. Минута — и рыба будет почищена.
Также некоторые повара чистят рыбу теркой. Для этого нужно использовать самые мелкие зубчики.
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