Чем подкармливать огурцы, чтобы получить урожай на зависть всем соседям: простой рецепт

Чтобы получить хороший урожай огурцов, за ними нужно хорошо ухаживать.

Огурцы — это одна из самых известных и популярных культур, которая есть на огороде у каждого дачника. Чтобы получить хороший урожай, культуры нужно постоянно удобрять. Есть мнение, что огурцам нужен только азот, однако это совсем не так.

Опытные дачники постоянно используют одно чудо-средство, которое значительно приумножает урожай огурцов, пишет belnovosti.

Чем удобрять огурцы, чтобы увеличить урожай

Прекрасное удобрение можно приготовить из пекарских дрожжей (подойдет крапива или даже пивные дрожжи), золы и сахара. Строгой дозировки нет, и ингредиенты можно добавлять на глаз. Также можно добавить немного чистотела. Все ингредиенты смешайте и оставьте бродить на некоторое время.

На ведро воды нужно 50 г этого раствора. На один крупный куст нужно выливать 1 л раствора.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле огурцов, чтобы получить урожай 2 раза больше без удобрений.