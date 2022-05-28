"На очереди пенсионный фонд?": рыжего из "Иванушек" высмеяли за рекламу тонометра

Рыжий из "Иванушек" больше не рекламирует пиво или другой алкоголь.

Реклама различных товаров — это один из дополнительных доходов многих знаменитостей. И известный российский певец Андрей Григорьев-Аполлонов, солист популярной группы "Иванушки International", также не стал исключением. Однако товары, которые он рекламирует стали поводом для шуток в сети.

Поводом для обсуждения рыжего из "Иванушек" стали его фото с тонометром, которые он опубликовал у себя на странице в Инстаграм. Пользователь Twitter под ником Камнеил отметил, что ранее артист рекламировал алкоголь, однако с возрастом "предпочтения" стали другими.

"Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана" — подписал свой пост некий Камнеил.

В комментариях пользователи соцсети вспомнили, что Григорьеву-Аполлонову уже больше 50-и лет, поэтому такая реклама как раз ему под возраст, и начали активно шутить на эту тему. Также под постом комментаторы пишут свои варианты, какой будет следующая реклама артиста.

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