Как отбелить ванну: дешевое средство, проверенное годами

Это средство справляется с различными загрязнениями.

Отбелить пожелтевшую ванну — дело не из легких, но если знать "правильные" средства и методы, то этот процесс пройдет намного быстрее и эффективнее. Лучше всего использовать народные средства, ведь их результат точно проверен годами, в отличие от различной "химии", которой с каждым годом становится все больше. К примеру, чтобы отмыть налет и ржавчину можно использовать соду и перекись, а вот отбелить ванну поможет обычный уксус, который наверняка есть на каждой кухне.

Об этом пишет belnovosti.

Как отбелить чугунную ванну

Обычный столовый уксус способен справиться даже с самыми тяжелыми загрязнениями, а также он поможет вернуть белизну даже старой чугунной ванне. Как же приготовить это чудо-средство? Рецепт простой: наполните ванную до краев теплой водой, разведите в ней литр уксуса и оставьте ее в таком виде на ночь. Утром раствор нужно слить. Не забудьте также протереть стенки губкой и промыть их водой.

Также, можно немного видоизменить этот способ, и вместо того, чтобы наполнять ванну водой, нужно смочить в уксусе бумажные полотенца и "обклеить" ими сантехнику. Также оставить все на ночь, а с утра убрать и промыть ванну.

Помимо этого, уксус может справиться даже с въевшейся грязью. Для этого ванну нужно смочить обычной водой и натереть грязные места смесью из пищевой и кальцинированной соды(1:1) и подождать 10 минут. После на это место нанести раствор с 50 граммов уксуса и жидкого отбеливателя, и оставить все это на полчаса. По истечении времени ванну следует промыть водой.

Ранее "Телеграф" объяснял, как с помощью пищевой соды почистить раковину на кухне.