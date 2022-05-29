Укр

Магнит для проблем и болезней: какие вещи категорически нельзя подбирать на улице

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
239
Эти вещи способны принести в вашу жизнь болезни и невзгоды Новость обновлена 29 мая 2022, 07:51
Эти вещи способны принести в вашу жизнь болезни и невзгоды

Оказывается, к некоторым находкам на улице лучше даже не прикасаться и простой пройти мимо.

Найти что-нибудь ценное на улице намного приятнее, чем потерять что-то, однако не всегда. Не стоит забывать, что каждая вещь перенимает энергетику своего владельца на себя, при чем как позитивную, так и негативную. Поэтому прежде чем подобрать на улице что-либо, нужно задуматься о возможных последствиях.

Мимо каких находок лучше пройти мимо, чтобы не привлечь проблемы, бедность и болезни, пишет издание "Так просто".

Уличные находки, которые категорически нельзя приносить домой

  • Металлические деньги. Монетки лучше всего впитывают в себя любую энергетику, и найдя ее наверняка нельзя знать заряжена она позитивно или негативно. Ведь если на ней "минус", то для нашедшего она может стать символом бедности.
  • Нательный крестик. Это очень сильный оберег, однако только для каждого свой. Поэтому если вы найдете такую находку и решите ее носить, будьте готовы к тому, что вы "надеваете" чужую судьбу, какой бы она не была.
  • Ключи чаще всего таят в себе закрытую негативную энергию. Поэтому, когда вы их подбираете с улицы вы эти несчастья забираете себе.
  • Золотые украшения. Вроде как отличная находка, однако ношение чужого украшения может принести в вашу жизнь много негатива.
  • Часы. Если верить народным приметам, то человек, надевший чужие часы, примеряет жизнь другого человека. Поэтому можно забрать на себя болезни и проблемы.

Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных отпугивать удачу и деньги. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.

Теги:
#Находки #Запреты #Народные приметы