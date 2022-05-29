Магнит для проблем и болезней: какие вещи категорически нельзя подбирать на улице

Оказывается, к некоторым находкам на улице лучше даже не прикасаться и простой пройти мимо.

Найти что-нибудь ценное на улице намного приятнее, чем потерять что-то, однако не всегда. Не стоит забывать, что каждая вещь перенимает энергетику своего владельца на себя, при чем как позитивную, так и негативную. Поэтому прежде чем подобрать на улице что-либо, нужно задуматься о возможных последствиях.

Мимо каких находок лучше пройти мимо, чтобы не привлечь проблемы, бедность и болезни, пишет издание "Так просто".

Уличные находки, которые категорически нельзя приносить домой

Металлические деньги. Монетки лучше всего впитывают в себя любую энергетику, и найдя ее наверняка нельзя знать заряжена она позитивно или негативно. Ведь если на ней "минус", то для нашедшего она может стать символом бедности.

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Нательный крестик. Это очень сильный оберег, однако только для каждого свой. Поэтому если вы найдете такую находку и решите ее носить, будьте готовы к тому, что вы "надеваете" чужую судьбу, какой бы она не была.

Это очень сильный оберег, однако только для каждого свой. Поэтому если вы найдете такую находку и решите ее носить, будьте готовы к тому, что вы "надеваете" чужую судьбу, какой бы она не была. Ключи чаще всего таят в себе закрытую негативную энергию. Поэтому, когда вы их подбираете с улицы вы эти несчастья забираете себе.

чаще всего таят в себе закрытую негативную энергию. Поэтому, когда вы их подбираете с улицы вы эти несчастья забираете себе. Золотые украшения. Вроде как отличная находка, однако ношение чужого украшения может принести в вашу жизнь много негатива.

Вроде как отличная находка, однако ношение чужого украшения может принести в вашу жизнь много негатива. Часы. Если верить народным приметам, то человек, надевший чужие часы, примеряет жизнь другого человека. Поэтому можно забрать на себя болезни и проблемы.

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