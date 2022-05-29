Магнит для проблем и болезней: какие вещи категорически нельзя подбирать на улице
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Оказывается, к некоторым находкам на улице лучше даже не прикасаться и простой пройти мимо.
Найти что-нибудь ценное на улице намного приятнее, чем потерять что-то, однако не всегда. Не стоит забывать, что каждая вещь перенимает энергетику своего владельца на себя, при чем как позитивную, так и негативную. Поэтому прежде чем подобрать на улице что-либо, нужно задуматься о возможных последствиях.
Мимо каких находок лучше пройти мимо, чтобы не привлечь проблемы, бедность и болезни, пишет издание "Так просто".
Уличные находки, которые категорически нельзя приносить домой
- Металлические деньги. Монетки лучше всего впитывают в себя любую энергетику, и найдя ее наверняка нельзя знать заряжена она позитивно или негативно. Ведь если на ней "минус", то для нашедшего она может стать символом бедности.
- Нательный крестик. Это очень сильный оберег, однако только для каждого свой. Поэтому если вы найдете такую находку и решите ее носить, будьте готовы к тому, что вы "надеваете" чужую судьбу, какой бы она не была.
- Ключи чаще всего таят в себе закрытую негативную энергию. Поэтому, когда вы их подбираете с улицы вы эти несчастья забираете себе.
- Золотые украшения. Вроде как отличная находка, однако ношение чужого украшения может принести в вашу жизнь много негатива.
- Часы. Если верить народным приметам, то человек, надевший чужие часы, примеряет жизнь другого человека. Поэтому можно забрать на себя болезни и проблемы.
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