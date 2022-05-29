Как вернуть мягкость застиранным полотенцам: хитрость, проверенная годами

Стирать полотенца желательно при температуре выше 50 градусов.

Увы, но со временем пушистые махровые полотенца теряют свою "привлекательность" и становятся тусклыми и жесткими, напоминая наждачную бумагу. Чаще всего выходом из этой ситуации неопытные хозяйки видят покупку нового текстиля, а вот более опытные женщины знают хитрость, которая может вернуть полотенцам мягкость и свежесть.

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Как вернуть мягкость махровым полотенцам

Волшебное средство для мягкости полотенец вы найдете у себя на кухне — это обычный уксус и пищевая сода. Что нужно делать: в отсек для жидких стиральных средств залейте 1 стакан уксуса и запустите стирку, но только без полоскания и отжима.

После того как полотенца постираются, в отделение для порошка засыпьте ½ стакана пищевой соды и еще раз постирайте текстиль, но уже с полосканием и отжимом. Отметим, что количество оборотов не должно превышать 400.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.