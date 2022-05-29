Финансовый гороскоп Таро на лето 2022: к кому придут деньги, а кого ждет переезд

У многих будут проблемы с деньгами в ближайшие месяцы

На четвертый месяц войны в Украине, когда многие в панике на фоне грядущего голода и роста цен на все категории товаров, многим интересно, чего же ждать дальше. "Телеграф" сделал расклад Таро, чего ждать каждому знаку Зодиака в вопросах карьеры, финансов и жилья летом 2022 года.

Вот какие карты выпали в этот раз:

Овен — Верховная жрица

Верховная жрица далека от низменного и материального, ее слабо волнуют финансовые вопросы, но она имеет достаточно для жизни. В делах доверяйте своей интуиции, не проявляйте жадность и не транжирьте деньги, — и все будет хорошо.

Также очень благоприятным это лето будет для обучения и творчества.

Телец — Повешенный

Ваше финансовое положение этим летом, к сожалению, будет нестабильным, есть риск влезть в долги, и опасность, что вложения не принесут ничего, кроме потерь. Нужно изменить в целом точку зрения на жизнь, чтобы вырваться из череды неудач.

Близнецы — перевернутая Девятка пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что в скором времени Вас могут ждать финансовые потери. Лучше воздержитесь от новых начинаний, — в сегодняшней шаткой обстановке они могут провалиться.

Читайте также: Категория Гороскоп Названы три знака Зодиака, которые встретят свою любовь уже этим летом Начало лета 2022 года для этих знаков будет удачным в плане личной жизни.

Рак — Шестерка жезлов

Второе название этой карты — Владыка триумфа, и она говорит, что летом 2022 года Вы можете улучшить свое материальное положение. Старания и вложения окупятся, есть вероятность, что Вам кто-то поможет или Вы что-то выиграете.

Лев — Башня

К сожалению, это лето для Вас может стать не самым спокойным и благополучным, поскольку эта карта предупреждает о крахе. У Вас может возникнуть дома пожар или случиться какое-то другое ЧП, что вызовет необходимость смены места жительства. В делах тоже может что-то пойти не так.

Дева — Королева жезлов

Эта королева умеет одинаково хорошо жить на широкую ногу и обходиться малым для достижения целей. Она обещает, что этим летом у Вас может появиться возможность заработать посредством отваги, смекалки и энтузиазма.

Весы — Шут (Дурак)

Какие деньги могут быть у Дурака? Деньги его не любят, но ему и без них нормально живется. Постарайтесь этим летом отвлечься от материального. В делах все может быть не очень, возможно придется сменить место жительства, но Вы с этим справитесь.

Скорпион — Туз мечей

Эта карта обещает процветание, особенно тем, кто занимается умственной, а не физической деятельностью. Этим летом Вы будете принимать верные решения и много думать, благодаря чему получите заслуженный успех.

Стрелец — Семерка пентаклей

Второе название карты, — Владыка необретенного успеха. Возможно, Вы получите награду за свои труды, но она не принесет Вам ожидаемого счастья. Может быть, Вы ожидали большего, а может и чего-то совсем другого.

Козерог — Десятка жезлов

На Вас этим летом может обрушиться целый ворох финансовых потерь и будет непонятно, чем все закончится, — карта советует просто смириться и принять все грядущие переработки и заботы.

Водолей — Император

Императоры не бедствуют, — и Вы вместе с ним летом 2022 года можете укрепить свое финансовое положение, совершить какие-то мудрые шаги в этом направлении, принять верные решения в вопросе недвижимости.

Рыбы — перевернутая Луна

Этим летом Ваше финансовое положение будет нестабильным, — могут возникнуть проблемы и соблазн получить что-то "на халяву" за чужой счет, не заплатив за это истинную цену.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака этим летом в других сферах.