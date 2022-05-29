Что нужно сделать с озимым чесноком в начале лета, чтобы головки были крупными

Не забывайте об этом, и урожай чеснока вас очень порадует.

Чтобы получить хороший и большой урожай озимого чеснока, который томится в земле еще с осени, нужно за ним правильно ухаживать, особенно с наступлением самой жаркой поры в году — лета. И одним из самых важных моментов, о котором часто забывают огородники, является обрезка сигнальных стрел, которые пускает чеснок.

"Телеграф" рассказывает, что такое сигнальные стрелы, и зачем их обрезать.

Что такое сигнальные стрелы у чеснока

Стрелка — это шарообразное соцветие, в котором вызревают воздушные луковички-бульбочки. Сначала это остроконечный стебель, скрученный в спираль, но позже он постепенно выравнивается. Именно по состоянию этих цветоносов можно понять созрел чеснок или нет. А также собранные луковички можно использовать как посадочный материал.

Зачем срезать стрелки у чеснока

Опытные огородники всегда удаляют стрелки для того, чтобы вся сила и энергия шла в корневую систему и саму головку чеснока. Если стрелки не срезать, то полезные вещества, которые чеснок получает от полива и удобрений, будут уходить для созревания цветоносов, а не плодов. Если же от стрелок избавляться, все "пойдет" в головки.

Вырезать стрелки нужно сразу после их появления, не дожидаясь пока стебель распрямится.

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