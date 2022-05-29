Как очистить раковину до блеска: средство есть на каждой кухне

Проблема въевшегося застарелого жира в раковине решается очень просто.

На кухне всегда обитает много микробов, поэтому поддерживать чистоту "сердца" дома нужно постоянно поддерживать. А одно из самых грязных мест на кухне — это раковина. Именно там обитает большое количество микробов. Прежде чем вычищать ее различной бытовой химией, попробуйте воспользоваться одним средством, которое есть на каждой кухни.

О способе, которым активно пользуются китайцы, пишет belnovosti.

Как отмыть грязную раковину до блеска

Чтобы вымыть раковину можно использовать обычную пищевую муку. Однако прежде чем засыпать муку, верхний слой жира и грязи нужно убрать при помощи жидкого мыла, а после ее нужно протереть сухой салфеткой или тряпкой.

Далее на самые грязные места нужно нанести муку. Оказывается, этот продукт отлично впитывает в себя въевшийся застарелый жир. С помощью сухой салфетки мукой натрите раковину, а после смойте остатки "моющего" и снова протрите сантехнику сухим полотенцем.

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